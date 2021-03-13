اجمل عبارات معايدة ليوم الام 2021

عبارات قصيرة عن يوم عيد الام 2021 تزداد في هذه الايام عمليات البحث عبر محركات البحث في مواقع الانترنت عن رسائل قصيرة و عبارات جميلة لعيد الام2021.لمشاركتها أو إرسالها كرسائل نصية إلي أمهاتهم التعبير عن حبهم وتقدير لما بذلوه من تضحيات وتحملوه من مشقة ومعاناة أثناء تربيتهم والسهر على راحتهم وكونها إحدى أكثر الطرق المعبرة عن مشاعرهم رقة وعذوبة وإن كانت بالرغم مما تحويه من أروع العبارات عن الام .

الأم هي رمز الحب والعطاء إلاّ محدود.. والكرم والصبر والتضحية.

الأم هي الّتي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء. أمي.. حباً لا يحكى.. ولا يكتب.

في العالم شيء واحد خير من الزوجة.. هو: الأم.

يكفينيّ في هذا العالم الكئيب أن أحمل في داخلي دم أمي.

مهما كانت النعم جميلة.. تظل أمي أجملها. بك يا أمّي أستطيع أن أعرف الله وأرى الجنّة.

يمكنك أن تنسيني كل شيء إلا ما تعلمته من أمي.

ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم. كنزي الحقيقي هو أمي.

عبارات عن عيد الام

الأم هي الملاذ الأمن والحصن المنيع الذي يختبئ فيه الأبناء مهما بلغوا من الأعمار لذلك نحرص جميعا على أن ننتقي أجمل الكلمات والجمل ونقدمها لها عرفانا وامتنانا لأحن وأطهر قلب على وجه الكون لعلها تعبر عما تعجز ألسنتنا بالإفصاح عنه ووصفه من حب واحترام وتبجيل وإظهار الدور العظيم الذي قامت به في تربيتنا وتوجيهنا نحو طريق الهداية والرشاد وإخراج عضو صالح للمجتمع باذلة للوصول إليه ما يفوق قدرتها علي التحمل والعناء دون شكوى أو كلل بل تقوم به بمنتهى الحب والسعادة تابع اجمل عبارات عن عيد الام 2021 .

كلمات جميلة عن الام

يتفق الجميع على أهمية الأم وعظمتها ودورها الأساسي والهام في تنشئة الأجيال على مر العصور والأزمنة، و كتب الكثيرون اجمل الكلمات و الاشعار تعبيرا عن مدى حبهم لأمهاتهم، و من هذه العبارات:

أماه أعذريني أن انحنيت تقبيل قدميك قبل رأسك فأنا أجد فيها ريح الجنة.

حينما أنحني لأقبل يديك وأسكب دموع ضعفي فوق صدرك وأستجدي نظرات الرضا من عينيك حينها فقط أشعر باكتمال رجولتي .

الأم شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة بتواضع ورقة وفائدة .

لو كان العالم في كفه وأمي في كفة لاخترت أمي .

إن أرق الألحان وأعذب الأنغام لا يعزفها إلا قلب الأم .

أعظم كتاب قرأته أمي .

“امي ليست يوما” ولا شهراً ولا سنة أمي كل العمر بسمة أمل معنى الحياة باختصار أجمل وطن .

موعد الاحتفال بيوم الام 2021

يحتفل العالم في 21 مارس آذار من كل عام بيوم الأم، حيث يقدمون الهدايا الى امهاتهم تعبيرا عن حبهم و تقديرا لتضحياتهن، فكل عام و جميع الامهات بألف خير.