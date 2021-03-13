شرطة الاحتلال تُقيم كتائب عسكرية نسائية لمهام امنية على خطوط التماس

أكدت قناة "كان" العبرية، أن ما تسمى بـ "شرطة حرس الحدود الإسرائيلية" ستقيم لأول مرة كتائب عسكرية للنساء فقط، بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.

وأوضحت القناة أنه خلال اجتماع بين المفوض العام للشرطة، يعقوب شبتاي ورئيس هيئة الأركان لجيش الاحتلال أفيف كوخافي، تم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، وأنه في هذه الايام بدأ العمل على تنفيذ القرار.

وقال مسؤولون أمنيون لقناة "كان": إن "المقاتلات سيعملن بشكل أساسي في مقطع من شمال مدينة روش هعاين وسط إسرائيل، لمنع نشاطات إرهابية وإجرامية"، وفق تعبيرهم.

ويعمل في هذه المنطقة قوة مهمات مشتركة لجيش الاحتلال وحرس الحدود، وذكرت القناة أن الكتائب النسائية التي سيقيمها حرس الحدود ستمكنه من إعادة الجنود إلى أداء مهمات أمنية جارية في الضفة الغربية.