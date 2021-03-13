"كورونا فلسطين".. تسجيل 27 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس كورونا و1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع محافظات الوطن، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، ان صحة سجلت تلك الاصابات عقب إجراء 5424 فحصًا مخبريًا، فيما رصدت حالات تعافي 1484 حالة من الوباء.

طالع آخر التحديثات اليومية لفيروس كورونا في فلسطين خلال ال 24 ساعة الماضية اليوم:

- حالات جديدة

الضفة الغربية: 1587

قطاع غزة: 197

- حالات الشفاء

الضفة الغربية: 1347

قطاع غزة: 137

- حالات الوفاة

الضفة الغربية: 27

قطاع غزة: 0

- المرضى في وحدة العناية المركزة: 170

- المرضى على اجهزة التنفس: 48