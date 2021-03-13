وزير الصحة الأردني يقدم استقالته بعد حادثة مستشفى السط ووفاة مصابين بكورونا

قدم وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا، والذي ادى حتى اللحظة الى وفاة 8 مواطنين في اقسام العناية المكثفة .

وكانت وسائل اعلام أردنية أكدت اليوم السبت 13/3/2021 وفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا.

كارثة انقطاع الاكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية المشددة في المستشفى السط اثار حالة من السخط والغضب في صفوف المواطنين مما استدعى لتدخل الاجهزة الامنية لحين حل المشكلة .

وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أكد تسجيل وفيات جراء الحادثة دون ذكر العدد.

وقال مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان إن نفاذ الأوكسجين من الأجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو أمر متوقع لكثرة الضغط على الأجهزة.

وأكد تمت السيطرة على مشكلة الأوكسجين ولم يتم تحويل أي مريض إلى وحدة العناية المشددة بسبب تردي حالتهم.

ويشار الى ان الأردن يشهد في الأسابيع الأخيرة، أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق المملكة، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.