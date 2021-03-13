من هو وزير الحج السعودي الجديد بعد اعفاء السابق من منصبه ؟

قالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” ان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر ، أمس الجمعة، أوامر شملت إعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر، ورئيس هيئة الطيران المدني عبد الهادي المنصوري من منصبهما.

ووفق وكالة واس فقد نصت الأوامر الملكية على “إعفاء محمد صالح بن طاهر وزير الحج والعمرة من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بتولي وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى عمله كوزير دولة وعضو مجلس الوزراء”.

وقضت أيضا بـ”إعفاء عبد الهادي المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وتعيين عبد العزيز الدعيلج خلفا له، إضافة إلى إنهاء خدمة إبراهيم الرشيد من رئاسة المحكمة الإدارية العليا، وتعيين علي السعوي خلفا له”.

ومحمد صالح بن طاهر هو وزير الحج والعمرة منذ مايو/أيار 2016، كما تولى عبد الهادي المنصوري رئاسة هيئة الطيران المدني منذ مايو/أيار 2019، وترأس إبراهيم الرشيد المحكمة الإدارية العليا في البلاد منذ عام 2014.

وشملت الأوامر الملكية أيضا “تعيين سمير الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبد العزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل، وماهر القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعبد الهادي المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية”.