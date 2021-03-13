مهجة القدس: أكثر من 200 ألف فلسطيني تعرضوا للإصابة وعلى الاحتلال تحمل مسؤولياته

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أ. محمد الشقاقي ان شعبنا ومنذ 53 عامًا يُحيي يوم الجريح الفلسطيني تكريمًا للجرحى وتقديرًا لتضحياتهم وآلامهم المتواصلة، ولوضع العالم تحت مسئولياته أمام الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال الشقاقي في يوم الجريح الفلسطيني ان الاحتلال "الاسرائيلي" يحاول أن يطفئ جذوة الصراع بالإفراط في القوة من خلال استخدام الرصاص الحي والأسلحة المحرمة الدولية؛ إلا أن عزيمة وإرادة الشبان الفلسطيني الثائر أمثال الجريح فادي أبو صلاح لم تنكسر أمام هذا البطش والتنكيل، الذي واصل مسيرته وهو مقعد على دراجته المتحركة، حتى ارتقى في مجزرة دامية بحق المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة المليونية الكبرى قبل ثلاثة أعوام.

وأوضح الشقاقي ان أكثر من 200 الف فلسطيني تعرضوا للإصابة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، منذ اندلاع انتفاضة الحجارة وحتى يومنا هذا، وما زال الكثير منهم يعانون من أوجاعهم وآلامهم.

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية لملاحقة قادة العدو الصهيوني وتقديمهم للمحاسبة وفقًا للقواعد التي أرساها القانون الدولي.