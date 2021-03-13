صحيفة بريطانية تكشف سبب الثلوث النفطي في بحر المتوسط.. و"اسرائيل" متهمة!

كشفت صحيفة التايمز اللندنية، ان سبب الثلوث النفطي في بحر المتوسط يعود لاستهداف سلاح الجو "الإسرائيلي" ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، الأمر الذي تسبب بتسرب النفط في البحر المتوسط.

الصحيفة أثارت تساؤلات حول علاقة محتملة بين حادث تلوث شواطئ البحر المتوسط قبالة فلسطين ولبنان بالقطران، وبين الهجوم الإسرائيلي على الناقلة النفطية، كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأشار التقرير إلى أن سلسلة الهجمات المنسوبة "لإسرائيل" على سفن إيرانية أسفرت في الماضي مرة واحدة على الأقل عن حادث تسرب مماثل، ووقع ذلك إثر الهجوم على ناقلة النفط "سابيتي" في البحر الأحمر عام 2019.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ذكرت أمس الجمعة أن السفينة الايرانية تم استهدافها من قبل البحرية الاسرائيلية، مشيرةً إلى سلسلة هجمات مماثلة جرت في البحر المتوسط خلال العام المنصرم.

ويشار الى ان إسرائيل استهدفت 12 سفينة إيرانية خلال 2019، لمنع نقل النفط إلى سوريا بهدف منع الاستفادة من أرباحها لصالح تمويل نشاطات مسلحة ضدها.