صحة غزة : لا وفيات اليوم وتسجيل "197" إصابة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 13/3/2021 عدم تسجيل أي حالات وفاة بقطاع غزة جراء فيروس كورونا ليستقر عدد الوفيات عند "565" حالة وفاة ، في حين سجلت عدد الاصابات "197"اصابة خلال 24 ساعة بعد اجراء فحوصات لـ 2258 فحص مخبري .

وأوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي الى تعافي 137 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا

مشيراً الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة ، والحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

في حين بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 57080 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 2095 حالة

واجمالي المتعافين 54420 حالة .