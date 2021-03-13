"الاونروا" تقرر ايقاف العلاوة السنوية للموظفين.. والتجمع الديمقراطي يحذر

رفض التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية – الإطار النقابي للجبهة الشعبية قرار إدارة الأونروا" بإيقاف العلاوة السنوية للموظفين، مؤكداً أنه يُمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الموظفين.

وأضاف التجمع بأن هذا القرار المُجافي يتنافى مع كافة الشرائع والقوانين التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، ومن غير المنطقي استمرار التغول على رواتب الموظفين وعلى حقوق اللاجئين لحل الأزمة المالية التى تمر بها المؤسسة الأممية.

وطالب التجمع المفوض العام السيد فيليب لارازينى بالعدول عن هذا القرار الجائر والبحث عن طرق أخرى لإنهاء الازمة المالية، لافتاً أن مثل هذه القرارات تُشكّل انتهاكاً غير مسبوق لم تقم به أي من إدارات الأونروا على مدار أكثر من سبعين عاماً.