أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 13/3/2021- ارتفاع طفيف

يشهد سعر المعدن الاصفر "الذهب" في السعودية اليوم السبت 13/3/2021 ، ارتفاع طفيف متأثراً بارتفاعه عالمياً0

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم من الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سعر جرام الذهب وزاد عيار 24 في المملكة إلى 207.86 ريال (55.43 دولار)، مقابل، 207.61 ريال (55.36 دولار)، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 181.87 ريال (48.50 دولار)، مقابل نحو 181.66 ريال (48.44 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.89 ريال (41.57 دولار)، مقابل، نحو 155.71 ريال (41.52 دولار)، أمس.