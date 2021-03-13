الشخرة : نتوقع ان تكون هناك توصيات مشددة اليوم والوضع الوبائي خطير جدا والانتشار كبير

توقع د. كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة اليوم السبت 13/3/2021 ، ان تصدر الحكومة ظهر اليوم توصيات مشددة بعد ان تم رفع توصيات من اللجنة الوبائية العليا بخطورة الاوضاع .

وقال الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الوضع الوبائي خطير جدا واصبح الأمر كوباء وسط انتشار بشكل كبير جدا ، مشيراً الى ان الامور لم تصل الى انهيار المنظومة الصحية ، كون ان الطواقم الطبية تقوم بواجبها ونقوم بفتح مزيداً من الاقسام .

وبين الشخرة انه تم الحديث سابقاً والتحذير من دق ناقوس الخطر ، موضحاً ان الخطر قد بدأ ولا يوجد إلتزام حتى اللحظة من المواطنين ونشهد حالة من اللامبالاة .

واشار الى ان نسبة الاشغال في المستشفيات بلغت 100% ، وفي مشافي اخرى بلغت اكثر من 100% ، وقد وصلنا الى مرحلة الخطير حيث اننا سجلنا حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية 20 حالة وفاة ، أي ان العدد قبل الـ24 ساعة .