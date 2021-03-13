بعد نفي الصحة فقدان السيطرة.. هل توصيات اليوم قد تصل لحد الإعلاق الشامل بالضفة؟

من المقرر ان يعقد رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتيه اليوم السبت 13/3/2021 ، في تمام الواحدة ظهراً اجتماعاً بكافة المحافظين في الضفة المحتلة وبحضور اللجنة الوبائية العليا ووزيرة الصحة، لبحث ترتيبات والتوصيات من كافة المحافظات بشأن الحالة الوبائية والاجراءات المتبعة .

وكانت وزيرة الصحة د. مي كيلة قد رفعت توصيات من اللجنة الوبائية لرئيس وزراء محمد اشتيه لبحثه اليوم خلال الاجتماع اليوم .

وزارة الصحة نفت مساء اليوم الجمعة، ما يشاع من أنباء حول تصريحات لوزيرة الصحة مي الكيلة بفقدان السيطرة على الوضع الوبائي بالضفة الغربية.

ووفق بيان مقتضب للوزارة، قالت فيه: "الأعزاء.. لا صحة لما يُنسب لوزيرة الصحة د. مي الكيلة حول فقدان السيطرة على الوضع في الضفة الغربية، وأي تصريح بخصوص الإغلاقات لا يُنشر إلا على القنوات الرسمية لوزارة الصحة أو الإعلام الرسمي يرجى عدم التعامل معه".