الصحة تنفي فقدان السيطرة.. فهل اجتماع اليوم قد ينقذ الوضع الوبائي الخطير في الضفة؟

تشهد الضفة المحتلة خلال هذة الايام تدهور الحالة الوبائية جراء الانتشار الكبير في أعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا ، حيث وصفت مصادر محلية مطلعة الحالة الوبائية ووضع المشافي بالخطير جدا ، وخاصة بعد امتلاء كافة الاسرة في المشافي الا ان وزارة الصحة نفت بشدة فقدان السيطرة في مشافي الضفة بسبب زيادة اعداد الاصابات .

رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتيه يعقد اليوم السبت 13/3/2021 ، في تمام الواحدة ظهراً اجتماعاً بكافة المحافظين في الضفة المحتلة وبحضور اللجنة الوبائية العليا ووزيرة الصحة، لبحث ترتيبات والتوصيات من كافة المحافظات بشأن الحالة الوبائية والاجراءات المتبعة ، والقرارات التي سيتم التوصية بها .

وكانت وزيرة الصحة د. مي كيلة قد رفعت توصيات من اللجنة الوبائية لرئيس وزراء محمد اشتيه لبحثه اليوم خلال الاجتماع اليوم .

وزارة الصحة نفت مساء اليوم الجمعة، ما يشاع من أنباء حول تصريحات لوزيرة الصحة مي الكيلة بفقدان السيطرة على الوضع الوبائي بالضفة الغربية.

ووفق بيان مقتضب للوزارة، قالت فيه: "الأعزاء.. لا صحة لما يُنسب لوزيرة الصحة د. مي الكيلة حول فقدان السيطرة على الوضع في الضفة الغربية، وأي تصريح بخصوص الإغلاقات لا يُنشر إلا على القنوات الرسمية لوزارة الصحة أو الإعلام الرسمي يرجى عدم التعامل معه".

الوضع خطير جداً

توقع د. كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة اليوم السبت 13/3/2021 ، ان تصدر الحكومة ظهر اليوم توصيات مشددة بعد ان تم رفع توصيات من اللجنة الوبائية العليا بخطورة الاوضاع .

وقال الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الوضع الوبائي خطير جدا واصبح الأمر كوباء وسط انتشار بشكل كبير جدا ، مشيراً الى ان الامور لم تصل الى انهيار المنظومة الصحية ، كون ان الطواقم الطبية تقوم بواجبها ونقوم بفتح مزيداً من الاقسام .

وبين الشخرة انه تم الحديث سابقاً والتحذير من دق ناقوس الخطر ، موضحاً ان الخطر قد بدأ ولا يوجد إلتزام حتى اللحظة من المواطنين ونشهد حالة من اللامبالاة .

واشار الى ان نسبة الاشغال في المستشفيات بلغت 100% ، وفي مشافي اخرى بلغت اكثر من 100% ، وقد وصلنا الى مرحلة الخطير حيث اننا سجلنا حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية 20 حالة وفاة ، أي ان العدد قبل الـ24 ساعة .