اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 13/3/2021

يشهد سعر الذهب في فلسطين انخفاض طفيف، بعد ارتفاع طرأ على سعر صرف الدولار الامريكي وانخفاض الدينار الاردني حيث سجل سعر الذهب الخميس الماضي وفقا للسوق الذهب حسب سوق شراء 33.7 دينار ، بيع (35-39).

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين على النحو التالي :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم السبت 13/3/2021

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.97 شيكل $55.59

سعر الذهب عيار 22 169.56 شيكل $50.96

اسعار الذهب عيار 21 161.85 شيكل $48.64

اسعار الذهب عيار 18 138.73 شيكل $41.69

سعر الذهب عيار 14 107.90 شيكل $32.43

سعر الذهب عيار 12 92.49 شيكل $27.80

اسعار أوقية الذهب 5,753 شيكل $1,729

اسعار جنيه الذهب 1,295 شيكل $389.15

اسعار كيلو الذهب 184,971 شيكل $55,592

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل خلال عدة ايام

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

12 مارس 184.64 161.56 138.48 107.71 92.32

11 مارس 183.47 160.54 137.61 107.03 91.74

10 مارس 184.53 161.47 138.40 107.64 92.27

9 مارس 183.71 160.75 137.78 107.16 91.85

8 مارس 180.48 157.92 135.36 105.28 90.24

7 مارس 182.32 159.54 136.74 106.36 91.16

6 مارس 182.29 159.50 136.72 106.33 91.14

5 مارس 182.13 159.36 136.60 106.24 91.06

4 مارس 180.80 158.21 135.61 105.47 90.40

3 مارس 182.38 159.59 136.79 106.39 91.19

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا