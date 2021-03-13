طقس فلسطين: ارتفاع الحرارة اليوم السبت 13/3/2021

قالت دائرة الارصاد الجوية بأن الطقس اليوم السبت 13/3/2021 ، يشهد ارتفاعاً على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الأحد 14/3/2021، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا ولطيفا في معظم المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاثنين 15/3/2021، يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .