سعر تحويل الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم السبت 13 مارس 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:18 ص
13 مارس 2021
الليرة السورية مقابل الدولار
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جاء سعر صرف الليرة السورية اليوم السبت 13 مارس اذار 2021 عند  3970 ليرة سوريّة للدولار الأميركي.

كما بلغ سعر الدولار في مدينة حلب السورية اليوم إلى 3960 ل.س، تزامن ذلك مع الأزمات المعيشية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر

كذلك سجلت الأسواق المحليّة السوريّة سعر 4735 ل.س لليورو الأوروبي، كما سجلت أسواق الصرافة سعر 522 ل.س لليرة التركيّة، أما سعر الذهب من عيار 21 فوصل إلى 190,118 ل.س ليرة للغرام الواحد

والأسعار السابقة هي المتداولة في الأسواق داخل سوريا، إلا أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحدد سعر صرف الدولار الواحد بـ 1250 ليرة سورية فقط، ويعامل الحوالات القادمة من خارج سوريا بذلك السعر، أي أن صاحب الحوالة يخسر أكثر من نصف قيمتها

وخسرت الليرة السورية نحو الضعفين من قيمتها أمام العملة الامريكية، وانخفضت قدرتها الشرائية في السوق نحو 3 أضعاف، منذ بداية العام الماضي 2020

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