اضبطه الآن احدث تردد قناة طيور الجنة للاطفال 2021

تردد قناة طيور الجنة 2021 تزداد عمليات البحث عبر مواقع الانترنت عن تردد قناة طيور الجنة الجديد، لا سيما في ظل الاجراءات الوقائية التي تتخذها عدة بلدان حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، و اضطرار الاطفال للجلوس لفترات اطول في المنازل، حيث يحتاجون الى وقت للترفيه من خلال ما يشاهدونه من برامج ترفيهية و اناشيد هادفة عبر قناة طيور الجنة للاطفال.

و تتميز قناة طيور الجنة التي انتشرت على نطاق واسع في الدول العربية بمحتوى متخصص في تقديم برامج متنوعة للاطفال، منها التربوية و الترفيهية و التعليمية، حيث تعلم الاطفال سلوكيات و قيم جيدة من خلال ما تقدمه عبر شاشتها.

و تتصدر قناة طيور الجنة قائمة القنوات المتخصصة بمحتوى الاطفال، و ارتفعت نسبة مشاهداتها، حيث تحظى بجمهور عربي و اسلامي واسع، و في هذه المقال تقدم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية لحضراتكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة للاطفال 2021

تردد قناة طيور الجنة 2021

التردد: 11393

القمر الصناعي: النايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي