ادارة بايدن تفرض قيوداً على شركة هواوي الصينية

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة مجموعة من القيود جديدة على شركة "هواوي" الصينية



ووفق aitnews، فقد عدلت الإدارة التراخيص للشركات للبيع لشركة هواوي الصينية، مما فرض مزيدًا من القيود على الشركات بشأن توريد العناصر التي يمكن استخدامها مع أجهزة 5G



وقد تعطل التغييرات العقود الحالية مع هواوي التي تم الاتفاق عليها بموجب تراخيص سابقة تم تغييرها الآن



وتُظهر الإجراءات أن إدارة بايدن تعزز موقفها المتشدد بشأن الصادرات إلى هواوي، صانع معدات الاتصالات المدرج على القائمة السوداء للتجارة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة



ومنحت وزارة التجارة تراخيص التصدير الأولية بعد إدراج الشركة في القائمة السوداء التجارية للوزارة في عام 2019



وتجعل الشروط الجديدة لهذا الأسبوع التراخيص القديمة أكثر اتساقًا مع سياسات الترخيص الأكثر صرامة التي تم تنفيذها في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب



وقررت إدارة ترامب في شهر يناير/ كانون الثاني رفض 116 ترخيصًا بقيم اسمية يبلغ مجموعها 119 مليار دولار، والموافقة على أربعة تراخيص بقيمة 20 مليون دولار فقط، وذلك وفقًا لوثيقة وزارة التجارة



وينقسم معظم الذين تم رفضهم إلى ثلاث فئات رئيسية: الذاكرة، والهاتف والأجهزة الأخرى، وتطبيقات الشبكة



ووافقت الإدارة بين عامي 2019 و 2020 على تراخيص للشركات لبيع ما قيمته 87 مليار دولار من السلع والتكنولوجيا لهواوي



وفي حين أن القيود الجديدة المفروضة على هذه التراخيص تضر ببعض الموردين، إلا أنها تعمل أيضًا على تكافؤ الفرص بين الشركات، حيث حصل بعضها على تراخيص بموجب سياسات أقل تقييدًا



ووفقًا لأحد الرخص المنقحة، التي دخلت حيز التنفيذ في 9 مارس/ آذار، لا يجوز استخدام العناصر مع أو في أي أجهزة 5G، وهو تفسير واسع يحظر العنصر من الوصول إلى جهاز 5G حتى لو لم يكن له علاقة بوظيفة 5G



واعتبارًا من 8 مارس/ آذار، لم يُصرح باستخدام ترخيص آخر معدل للاستخدام في الجيش، أو 5G، أو البنية التحتية الحيوية، أو مراكز بيانات المؤسسة، أو التطبيقات السحابية أو الفضائية



وينص الإشعار أيضًا على أن بعض العناصر يجب أن تكون بكثافة 6 جيجابايت أو أقل، ومتطلبات فنية أخرى