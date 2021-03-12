جيش الاحتلال ينشئ وحدة استخبارات جديدة خاصة بقطاع غزة

ذكرت مصادر عبرية اليوم الجمعة أن جيش الاحتلال انشأ مؤخراً وحدة استخبارات جديدة، مهمتها مقتصرة على متابعة ورصد قطاع غزة.

و وفقا للقناة العبرية السابعة، فقد احتفل جيش الاحتلال بتأسيس هذه الوحدة، وحضر الاحتفال كلا من قائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني، ورئيس وحدة 8200 العميد "ي"، ورئيس وحدة 9900 العقيد "م".

ووفقاً للقناة العبرية، تضم هذه الوحدة طاقما من كافة جنود الوحدات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، مثل وحدة 8200، ووحدة 9900.

وأوضحت القناة العبرية أن هدف الوحدة جمع وتحليل كافة المعلومات الاستخباراتية بشكل دقيق عن المقاومة وخصوصًا في مناطق التماس، مشيرة الى أن الوحدة مزودة بكافة القدرات الاستخباراتية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التي تخدم فرقة غزة.