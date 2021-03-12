وزارة المالية تنفي ما يتم تداوله بشأن صرف دفعة من مستحقات الموظفين

نفت وزارة المالية في غزة مساء اليوم الجمعة 12 مارس 2021 ما تم تداوله بشأن صرف دفعات مالية من مستحقات الموظفين.

و قالت الوزارة في تصريح صادر عنها: "تناقل بعض منصات التواصل الاجتماعي والنشطاء تصريح مفبرك منسوب لوزارة المالية حول صرف مبالغ مالية الاسبوع القادم".

و اكدت الوزارة عدم صدور اي تصريح بالخصوص من وزارة المالية، داعية الموظفين لعدم التعاطي مع الإشاعات التي يتم تداولها من حين لآخر ، داعين الجميع للاعتماد فقط على ما يصدر رسميًا.

و تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن وزارة المالية ستصرف دفعة نقدية من مستحقات الموظفين، بقيمة (١٩٠٠ دولار، وذلك بدء من يوم الاحد ١٤مارس ٢٠٢١م، ولمدة ثلاثة أيام عبر كافة فروع بنك البريد.