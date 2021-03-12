قصة و سيناريو و موعد عرض مسلسل الاختيار المصري 2021 الجزء الثاني

قصة وموعد عرض مسلسل الاختيار الجزء الثاني 2021، اتسم الجيش المصري بقوته وبسالته، ورجاله لا يعرفون معنى الخوف ولا يُلقون بالًا إلا لأعداء الله، ولا يروا نصب أعينهم إلا فداء الوطن وحماية أراضيه وسلامة مواطنيه، فكم من صولات وجولات شاهدناها بأعيننا ومررنا بها أثبتت قواتنا العسكرية فيها جدارتها وقدرتها على كسر كل معتدٍ وتلقينه درسًا لن ينساه أبدًا.

وقد حاولت شركات الإنتاج تجسيد تلك المشاهد في مسلسلات لتسرد فيها الواقع الأليم الذي تمر به البلاد جراء الهجمات الإرهابية، فَأنتجوا للساحة مسلسل الاختيار بالجزء الأول، وبعد أن لقي استحسانًا من الجماهير العريضة في كافة أنحاء الوطن العربي، عرضت المواقع أخبارًا جدّيدة تروي قصة وموعد عرض مسلسل الاختيار الجزء الثاني للمشاهدين الأعزاء.

قصة مسلسل الاختيار الجزء الثاني

تجسيد لملحمة وطنية شريفة يخوضها الجيش والشرطة المصريين تحت مُسمى “رجال الظل” ضد العناصر الإرهابية، فهو يُحاكي مواقف ومشاهد من أرض الواقع من وقت ما بدأت الصراعات الإخوانية على السياسة والوصول إلى الحكم بعد ثورة يناير، وسط ذلك الزخم من الأحداث لا بُدَّ وأن هناك لغز في ذلك الجزء، ألا وهو عن أي شهيد تلك المرة سيتحدثون؟ وهل يجسد قصة استشهاد بطل واحد أم عدة أبطال؟ أم سيُطَوَّق إلى مجهودات وزارة الداخلية في تلك المرة بشكل أكبر من الجهاز العسكري ؟ كل تلك التساؤلات تم الإجابة عليها بالكثير من التوقعات الملموسة، والتي من ضمنها ما يلي:

صرَّح البعض أن هناك احتمالية لتمثيل بطولة الشهيد “إبراهيم الرفاعي” والتي لا تقل أهمية عن قصة الشهيد “المنسي“، ودوره البارز والبطولات التي خاضها في سبيل الدفاع عن الوطن.

أما البعض الآخر فاتجه إلى قصة الشهيد “رامي حسنين”، الذي يُعد من أبرز قواد الصاعقة المصرية، وقائدًا للكتيبة 103، والذي استُشهد تحت اعتداء الإرهاب الغاشم في أرض سيناء المقدسة عام

أطلق “بيتر ميمي” مخرج المسلسل تصريحًا مختصرًا له وبلهجة سرية، أن ذلك الجزء يتضمن قصص مختلفة لشهداء الشرطة المصرية، ودورهم العظيم في مكافحة الإرهاب في الفترة العصيبة التي مرت بها جمهورية مصر العربية ما بين عامي 2013 و 2020.

تشتمل قصته على العديد من مشاهد المظاهرات التي كان من الصعب إجرائها في ظل جائحة كورونا، إلا أن المخرج أبدع وتفنن لإخراجها بالصورة اللائقة. موعد عرض مسلسل الاختيار الجزء الثاني 2021

سيتم عرض المسلسل في شهر رمضان المبارك لعام 2021، وذلك على قناة “ON E” لمدة خمسٍ وأربعين دقيقة يوميًا، وبعد أن نشرت القناة ذلك الخبر انهالت عليها العديد من التعليقات ما بين مشجع وناقد.