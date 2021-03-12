دعاء اللهم بلغنا رمضان و اعنا على عبادته | رمضان 2021

دعاء اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر الصوم، شهر رمضان المبارك 2021، بنفحاته الطيبة و المباركة، و يسعى الكثير من المسلمين للاجتهاد في الاستعداد و الدعاء بأن يبلغه الله شهر رمضان، و ان يمتعه بعبادته، لعظمة الاجر فيه.

لذلك نضع بين ايديكم بعض الادعية التي يدعو بها المسلون استعداداً لقدوم خير وأفضل الشهور على الإطلاق .

اللهم أعد للمساجد روحها اللهم لا تُطل خلوها من المُصلين ربي ارفع عنّا البلاء وأدفع الوباء”، اللهم إن كانت ذنوبنا قد منعتنا من الصلاة في بيتك فاللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا، واصرف عنا وعن بلاد المسلمين هذا الوباء والبلاء”.

اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين .. اللهم إنا لك نعبد ولك نركع ونسجد وإياك ندعو ونحمد آمنا بك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك كان مَحْذُورا .

اللهم قربني فيه الى مرضاتك ، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ، و وفقني فيه لقرائه آياتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك و اجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين اليك بإحسانك يا غاية الطالبين اللهم حبب الي فيه الاحسان وكره فيه الفسوق و العصيان و حرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات و اقلني فيه من الخطايا و الهفوات، و لا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين ، و اشرح فيه صدري بإنابة المخبتين ، بأمانك يا أمان الخائفين .