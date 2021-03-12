متى موعد حلول شهر رمضان المبارك 2021 في مصر؟

بشوق بالغ ينتظر جموع المسلمين في العالم الاسلامي، و من بينها جمهورية مصر العربية موعد رؤية واستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، والتي غالبًا ما تكون قُبيل الشهر بحوالي يومين بحيث يقول فيها الشيخ “غدًا المُتتم لشهر شعبان. أو اليوم هو المُتمم” لنعلم حينها أن السحور يبدأ من الليلة أو ليلة غد.

وفلكيًا، تم تحديد موعد رمضان 2021 في جمهورية مصر العربية على أن يكون موعد شهر رمضان في مصر بدءًا من فجر الثالث عشر لشهر أبريل 2021 ، وتبدأ صلاة التراويح التي يجتمع على صلاتها كافة المسلمين جماعة، ولكن هل في ظل الأحداث الراهنة لفيروس كورونا ستُقام في المساجد أم لا؟، سننتظر تصريحات مفتي الديار المصرية بخصوص هذا الشأن.

مظاهر استقبال شهر رمضان 2021 في مصر تعددت تلك المظاهر التي تبنتها الأمة الإسلامية وخاصةً في جمهورية مصر العربية، إذ اشتهرت بالكثير من الطقوس مثل ما يلي:

تزيين الشوارع في جميع نواحي المحافظات والقرى والنجوع المصرية بزينة رمضان، والفوانيس الكبيرة الورقية منها والخشبية والمعدنية وشكل الهلال المزخرف والإضاءة الملونة التي يتم تعليقها في المنازل من الداخل والخارج.

يعرض الباعة الفوانيس بأحجامها المتنوعة بدءًا من الميداليات ووصولًا إلى الحجم الذي يصل لطول الشخص.

أما عن الحلوى الشهيرة التي خصها الشعب برمضان فهي الكنافة والقطائف بشتى أنواعهم، حيث تفننت المرأة المصرية في تقديمها بالقشطة والمكسرات والشوكولاتة الشهية، فضلًا عن بلح الشام، كنافة عش الغراب.

يهتم المصريين بتناول التمر وخاصةً باللبن لشق الريق قبل البدء في تناول الإفطار.

يتجمع كل أفراد الأسرة حول المائدة وقت الآذان، وتكثّر العزومات العائلية، وتمتلئ المائدة بأشهى المأكولات وخاصةً الفطائر.