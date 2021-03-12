استمرار التظاهرات المطالبة بحكومة مستقلة في لبنان

استمرت التظاهرات المطالبة بحكومة مستقلة في لبنان، اليوم الجمعة، حيث تظاهر الآلاف وسط بيروت مطالبين بإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة، في ظل تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.

وقالت مجموعة من المتظاهرين: "أمام الفشل الفاضح للسلطة على مستوى التحدي الاجتماعي والاقتصادي، نرجع إلى الشارع بهدف فرض تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب المنظومة الآن، ومن أجل بناء بديل عن النظام الحالي".

وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وتفاقمت مشاكل لبنان بعد انفجار أغسطس في مرفأ بيروت الذي دمر مساحات واسعة من العاصمة وأسفر عن مقتل 200 شخص ودفع الحكومة إلى الاستقالة وترك البلاد بلا ربان في وقت يزداد فيه الانهيار المالي.