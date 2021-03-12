مصادر: مصر تلقت طلبا من الاستخبارات التركية لاجتماع بالقاهرة

ذكرت مصادر في المخابرات المصرية أن مسؤولا أمنيا مصريا تلقى اتصالا من مسؤول في المخابرات التركية، أعرب فيه عن رغبة الجانب التركي في عقد اجتماع بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي.

و وفقا لوكالة رويترز، فإن المسؤول المصري رحب بالدعوة التركية، و وعد بالرد في اقرب وقت ممكن.

وحسب المصدرين، لم تطرح قضية الحدود البحرية، التي تمثل مصدر توتر بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بدء اتصالات دبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل بدء تلك الاتصالات الدبلوماسية.