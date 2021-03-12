4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بهنغاريا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 13301، وعدد الوفيات إلى 378.

وأوضحت الخارجية أن سفارتنا لدى هنجاريا سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة، ما يرفع عدد الاصابات إلى 5.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 121، وعدد الإصابات 10276 إصابة.