جمعية اقرأ الخيرية تفتتح مسجدًا ومركزًا إسلاميًا بمدينة غزة  

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:50 م
12 مارس 2021
جمعية اقرأ الخيرية تفتتح مسجدًا ومركزًا بمدينة غزة  
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افتتحت جمعية اقرأ الخيرية، اليوم الجمعة مسجدًا ومركز إسلامي في مدينة غزة، على شرف ذكرى الاسراء والمعراج.

 واوضحت دائرة المشاريع التابعة لجمعية اقرأ الخيرية، انها افتتحت مسجد ومركز آل عمران الإسلامي في منطقة الزيتون.

وتتقدم الجمعية، بجزيل الشكر والعرفان لأبناء المرحوم بإذن الله تعالى الحاج/ أبو عمران الحداد، الذين تبرعوا بأرض المسجد والبناء ولكل من ساهم وتبرع من أهل الخير والمحسنين في دولة قطر الشقيقة.

وسألت الله عزوجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم القيامة وصدقة جارية عن روح والديهم إلى يوم الدين _إنه ولي ذلك والقادر عليه_.

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