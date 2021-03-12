قوات الاحتلال تعتقل شابًا من قطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، شابًا من قطاع غزة بزعم تسللهما نحو الداخل المحتل، بعد تجاوز السلك الشائك.

وأفاد الاعلام العبري، بأن جيش الاحتلال اعتقل فلسطيني بعد محاولة التسلل الى الداخل المحتل من شمال القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: إن "الجيش اعتقل قبل قليل فلسطينياً اجتاز الحدود من شمال قطاع غزة، وتبين أنه كان مسلحاً بثلاث قنابل تركها في منطقة العائق قبل إلقاء القبض عليه".

يشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل اعتقال مئات الشبان من قطاع غزة، على طول السلك الشائك تحت مزاعم واهية.