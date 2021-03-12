الحرس الإيراني: صوت تحطم عظام الأمريكيين سيسمع في الوقت المناسب

نوه العميد اسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الايرانية، اليوم الجمعة، من أن "صوت تحطم عظام الأمريكيين سيسمع في الوقت المناسب".

وأكد قاآني، في تصريح صحفي، أن الولايات المتحدة أثبتت طبيعتها الإجرامية للعالم باغتيال القائد الحاج قاسم سليماني.

وقال العميد الايراني: إن "الكيان الصهيوني يحيط نفسه اليوم بجدار لكن عليه ان يثق بأننا سندمر حتى ذلك الجدار".

وأضاف قاآني، المقاومة تتصدي لقوى الاستكبار بأيدي خاوية للمستكبرين المدججين بالسلاح.

وشدّد على أن المقاومة الفلسطينية واليمنية تصنعان اليوم الصواريخ بأيد خاوية، مشيرًا إلى أن "المقاتلين اليمنيين اذهلوا العالم بشنهم ثماني عمليات ناجحة خلال اقل من عشرة ايام مستهدفين مواقع النظام السعودي".