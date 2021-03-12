دبلوماسيون "إسرائيليون" يدلون بأصواتهم في الامارات والمغرب قبيل الانتخابات "الاسرائيلية" الرابعة

أدلى دبلوماسيون "إسرائيليون" الخميس، في الإمارات العربية المتحدة والمغرب لأول مرة بأصواتهم، من خلال المراكز الدبلوماسية التي افتتحت حديثًا، قبل الانتخابات "الاسرائيلية" المزمع عقدها في 23 مارس الجاري.

وبدأ المبعوثون "الإسرائيليون" في الخارج التصويت المبكر قبل الانتخابات الرسمية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

من جهته، أوضح رئيس قنصلية الاحتلال في دبي، إيلان شتولمان ستاروستا، انه "لأول مرة يصوت رئيس مكتب تمثيلي في دولة عربية تكريما لكيان المحتل، وذلك في إطار العلاقات التطبيعية بين الجانين.

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت عن فتح مراكز اقتراع في أربع دول عربية، من بينها المغرب، لتفتح الباب أمام مواطنيها المقيمين فيها للمشاركة في عملية التصويت في انتخابات "الكنيست" 24.

دافيد غوفرين، مدير مكتب الاتصال "الاسرائيلي بالمغرب، أعلن امس افتتاح صندوق الاقتراع في البعثة "الإسرائيلية| في المغرب، واصفًا اليوم بالتاريخي.

وقال غوفرين: إنه "هو يوم تاريخي في حياتي أن أمارس من أرض المملكة المغربية الشريفة واجبي كمواطن (إسرائيلي) في عملية التصويت للانتخابات الرابعة".

وفي جميع أنحاء العالم، بدأ دبلوماسيون وموظفون في السفارات "الاسرائيلية"، الأربعاء، بالإدلاء بأصواتهم المبكرة في الانتخابات العامة.

وكان سفير الاحتلال في نيوزيلندا، أول من يدلي بصوته في صندوق الاقتراع.

وسيتم فتح 104 مراكز اقتراع في 100 ممثلية "إسرائيلية بالخارج"، وفق قول "تايمز أوف إسرائيل".

وأكدت الصحيفة العبرية، أن عملية التصويت بدأت أمس الخميس في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، وينتهي اليوم الجمعة، بإغلاق مراكز الاقتراع في كل من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو؛ في الوقت الذي تضم الدول العربية الثلاث 4 آلاف مستوطن ممن لديهم الحق في التصويت خلال انتخابات "الكنيست".

يشار إلى أن "الكنيست" صادق الاثنين الفائت، على ميزانية لجنة الانتخابات المركزية للانتخابات البرلمانية العامة المقرر عقدها في 23 مارس الجاري والتي تبلغ 674.8 مليون شيقل جديد (202.1 مليون دولار أمريكي).