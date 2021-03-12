الاعلام العبري ينشر: أرشيف (إسرائيل) السري بشأن زيارة الرئيس السادات لـ"الكنيست"

نشر موقع عبري، اليوم الجمعة، أرشيف سري إسرائيلي بشأن زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات للبرلمان "الاسرائيلي" المعروف بـ"الكنيست".

وبحسب موقع "كيكار" العبري، فإن اتفاقية "السلام" التي وقعت بين مصر والكيان المحتل بقيادة الرئيس السادات ورئيس حكومة الاحتلال آنذاك مناحيم بيجن يوم 27 مارس عام 1979 بعد زيارة السادات لـ"لكنيست" بـ 16 شهرًا.

وتتذكر إسرائيل تفاصيل إعلان الرئيس الراحل داخل مجلس الشعب المصري عن عزمه زيارة الكنيست الإسرائيلي والتي أعتبرته تل أبيب إعلاناً دراماتيكياً عن استمرار الصراع مع إسرائيل وقال السادات وقتها " أنا مستعد للذهاب إلى منزلهم ، إلى الكنيست نفسه ومناقشتهم" .

وبعد يوم من إعلان السادات عزمه زيارة "الكنيست" هنأه بيجن على استعداده للمضي قدمًا نحو "السلام"، وفق الموقع.

وأبلغ رئيس وزراء الاحتلال بيجن، السادات وقتها أنه "لن يوافق بأي حال من الأحوال على الانسحاب إلى الخط 67وبعد يوم آخر".

وذكر الموقع، أن بيجن دعا الرئيس المصري الراحل رسميًا لزيارة (إسرائيل)، وخاطب الاول المصريين وقتها وأوضح أنه يريد "السلام" قائلاً "نحن الإسرائيليون نتواصل معكم ولا نسعى إلى الصدام ولا مزيد من الحروب بين مصر و(إسرائيل)، ولا مزيد من سفك الدماء ، ولا مزيد من التهديدات".

وكانت الاتصالات بين مصر والكيان المحتل، أدت إلى زيارة السادات التاريخية، وتابع الموقع العبري، أنها "كانت سرية للغاية لدرجة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك لم يطلع عليها ، وتفاجأ ، مثل بقية مواطني (إسرائيل) والعالم بأسره".