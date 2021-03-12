حكومة الاحتلال تسمح لحوالي 700 عامل أردني العمل في "إيلات"

سمحت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، لحوالي 700 عامل أردني بدخول مدينة إيلات المحتلة للعمل في فنادقها.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن حكومته صادقت على مقترح وزارة "الصحة الإسرائيلية" قبل قليل يقضي بالسماح لعمال الأردن بالعمل داخل فنادق "إيلات".

وأوضح المكتب، في بيان له، أن جميع العمال سيخضعون لفحص كورونا عند دخولهم الاراضي المحتلة ثم سيدخلون الحجر الصحي وذلك تحت مسؤولية الفنادق ووفقا لتعليمات وزارة الصحة.

وسيسمح لممثلين دبلوماسيين بدخول الكيان المحتل عن طريق المعابر البرية طابا ونهر الأردن، وفق البيان.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن من يغادر (إسرائيل) عن طريق معبر طابا لأغراض إنسانية أو ضرورية سيستطيع أيضا العودة عن طريقه.