شيخ الازهر يوصي طفلة فلسطينية اتمت حفظ القرآن بـ"مواصلة الاجتهاد"

أوصى شيخ الازهر الشريف د. أحمد الطيب، اليوم الجمعة، الطفلة الفلسطينية سجى نخلة بمواصلة الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجًا يحتذى به وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين الشقيقة، مؤكدًا أن العلم هو سبيل الأمم للتقدم والاستقرار.

جاء ذلك، خلال استقبال فضيلة الطيب، بمكتبه في مشيخة الأزهر، الطفلة الفلسطينية خِلَّة (11 عامًا)، تلبية لرغبتها ورغبة أسرتها في لقاء شيخ الأزهر.

وأتمت الطفلة الكفيفة حفظ القرآن الكريم وهي في السابعة من عمرها. وقد ساعدها والدها في حفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعدد من الكتب والدواوين والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة في ذلك على ما وهبها الله من إرادة وعزيمة وذاكرة قوية.