صحيفة أمريكية تكشف عن استهداف جيش الاحتلال سفن إيرانية

كشفت صحيفة امريكية، اليوم الجمعة، النقاب عن أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف نحو 12 سفينة متجهة إلى سوريا، معظمها تنقل نفطًا إيرانيًا، وذلك في المياه الدولية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن جيش الاحتلال استهدف تلك السفن، خوفًا من أن تمول أرباح ​النفط​ التطرف في ​الشرق الأوسط​ داخل جبهة جديدة للصراع بين (إسرائيل) وإيران.

واستخدم العدو أسلحة بما في ذلك ألغامًا بحرية، لضرب ​السفن الإيرانية، وتابع الصحيفة، إن: " (إسرائيل) استهدف أيضًا شحنات إيرانية بحرية أثناء توجهها نحو سوريا في ​البحر الأحمر​ وفي مناطق أخرى من المنطقة"؛ حتى أواخر عام 2019.

وأضافت انه "في وقت واصلت إيران تجارة النفط مع سوريا، وشحن ملايين البراميل في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد إيران والعقوبات الدولية ضد سوريا".

وأشارت "جورنال" إلى أن "بعض الهجمات البحرية استهدفت أيضا جهود إيران لنقل شحنات أخرى، من بينها أسلحة عبر المنطقة".

و "لم يسبق الكشف عن الهجمات على ناقلات نفط إيرانية، إلا لأن بعض المسؤولين الإيرانيين أبلغوا عن بعضها في وقت سابق وقالوا إنهم يشتبهون في تورط إسرائيلي". وفق الصحيفة.