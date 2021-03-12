الاحتلال يسلم إخطارًا بوقف العمل في صيانة طريق في جنين

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إخطاراً بوقف العمل في صيانة طريق في قرية أم الريحان في منطقة يعبد، غرب جنين بالضفة المحتلة.

وأفاد عضو المجلس القروي بلال زيد، بأن ما تسمى بـ"سلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية" سلمت إخطارا بوقف العمل بصيانة الطريق الواصل إلى حي البطمة التابع لمجلس قروي أم الريحان.

وتعاني قرية أم الريحان أوضاعاً معيشية قاسية، جراء عزلها بين "جدار الفصل العنصري" شرقاً و"السياج الفاصل" غرباً.

وأصبحت القرية في عزلة عن محيطها الخارجي، وتحيط بها في هذا الشريط المعزول أربع مستوطنات هي: "حنانيت"، "شاكيد"، "ريحان" و"تل مناشة" التي ابتلعت آلاف الدونمات من أراضي القرية والقرى المجاورة.

ويحيط بجنين تسع مستوطنات هي: جانيم، وقديم، ومابودوتان، وجانيت، وشاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل منشة، وحرميش (ثلاث من هذه المستوطنات تم اخلاؤها عام 2005).

وقد توزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية، كي تخنق مجالات توسعها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني، وتسهيل السيطرة على السكان؛ إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين.

وتحتل المستوطنات مساحة إجمالية قدرها حوالي2942 دونمًا من أراضي محافظة جنين.