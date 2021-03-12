السودان يحصل على منحة سعودية بقيمة مليار و500 مليون دولار

تلتزم السعودية بدفع مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي، كمنحة وجزء من المساعدات الاقتصادية كانت قد أقرتها للسودان في عام 2019. وفق مصادر إعلامية سودانية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قال مسئولون في الحكومة إن "مبلغ 750 مليون دولار أمريكي من المبلغ كان قد تم إيداعها في حساب الحكومة السودانية".

وأوضحوا أن "500 مليون دولار من المبلغ سوف تخصص للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى".

وكانت السعودية والإمارات قد أعلنتا عن تقديم مساعدات للسودان بقيمة 3 مليار دولار أمريكي في أبريل/نيسان 2019، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد احتجاجات دامت أشهر.