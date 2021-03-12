الاحتلال يشارك بتدريبات بحرية مع قبرص واليونان

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شارك مؤخرا في تدريبات عسكرية دولية مع اليونان وقبرص بالبحر المتوسط



وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن سلاح البحرية الإسرائيلي، شارك الأسبوع الماضي في تدريبات مشتركة مع اليونان، وقبرص، وفرنسا، بالبحر المتوسط.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه التدريبات الدولية التي يطلق عليها أسم "نوفيل دينا"، على خلفية التوتر الحاصل بين تركيا وكل من إسرائيل اليونان وقبرص، على ترسيم الحدود بالبحر المتوسط.

وأضافت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن غواصة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، شاركت بهذه التدريبات، الى جانب عدة قطع بحرية أخرى.

وحسب الصحيفة، تدربت الأساطيل العسكرية البحرية لكل من قبرص واليونان وإسرائيل، على الانقاذ البحري، والهجوم المشترك بعرض البحر.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى ان هدف هذه التدريبات هو تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات المهنية بين الأساطيل، ورفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية