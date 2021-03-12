تركيا تكشف عن بدء الاتصالات الدبلوماسية مع مصر

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، بدء الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، مؤكدة من جهة أخرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه في حال أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات.

ولفت الوزير التركي إلى أنه لدى أنقرة "اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية".

في السياق، أعلن تشاووش أوغلو أن بلاده تخطط لعقد اجتماع في اسطنبول في أبريل المقبل حول عملية السلام في أفغانستان، مشيرا إلى عزم تركيا تعيين ممثل خاص لشؤون أفغانستان من أجل دفع عملية السلام.

واعتبر وزير الخارجية التركي أن اجتماع إسطنبول حول أفغانستان مكمل لاجتماع الدوحة وليس بديلا عنه، لافتا إلى أن تركيا محل ثقة الأطراف في أفغانستان وسبق لحركة طالبان والحكومة أن طلبا منها استضافة الاجتماع بينهما.

وفي شأن القضية القبرصية، قال تشاووش أوغلو إن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في المحادثات القبرصية ويجب ألا يكون كذلك.