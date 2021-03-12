أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 12 مارس 2021

أسعار الذهب في السعودية الجمعة 12-3-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، حيث تراجعت أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 مارس 2021، مع مغادرة المعدن النفيس عالميا لقمة أسبوع.

أسعار الذهب في السعودية الجمعة 12-3-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 207.61 ريال (55.36 دولار)، مقابل 208.10 ريال (55.49 دولار)، أمس

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 181.66 ريال (48.44 دولار)، مقابل 182.08 ريال (48.56 دولار)، الخميس

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.71 ريال (41.52 دولار)، مقابل، 156.07 ريال (41.62 دولار)، أمس

أسعار الذهب في السعودية الجمعة 12-3-2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الجمعة 121.11 ريال (32.30 دولار)، مقابل، 121.39 ريال (32.37 دولار)، أمس الخميس

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6461.25 ريال (1723 دولارا)، مقابل، 6476.25 ريال (1727 دولارا)، في تعاملات الأمس

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1453.30 ريال (387.55 دولار)، مقابل، 1456.67 ريال (388.45 دولار)، أمس

أسعار الذهب في السعودية الجمعة 12-3-2021

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 1720.40 دولار للأوقية

وقال تاي وُنج، المتعامل لدى بنك الاستثمار بي.إم.أو في نيويورك، "عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ارتفعت مجددا، مما يجلب الاستقرار للدولار وينال من الذهب."