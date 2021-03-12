داخل 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير أحمد مصطفى ياسين فني (47 عامًا) من قرية صيدا بمدينة طولكرم، المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

️يُذكر أن الأسير "فني" اعتقل بعد فترة مطاردة وبعد اشتباك مع قوات الاحتلال أصيب خلاله بعموده الفقري ويتهمه الاحتلال بالمشاركة في تأسيس سرايا القدس شمال الضفة الفلسطينية وبالتخطيط لعملية استشهادية أدت إلى مقتل ثلاثة مغتصبين صهاينة، وخلال سجنه منَّ الله عليه بحفظ القرآن الكريم، وحصل على شهادة الثانوية العامة، ثم شهادة البكالوريوس في التاريخ، وهو حالياً من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

الأسير رائد أحمد محمود حوتري (49 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 23 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير هاني محمد أحمد غانم (26 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى 7 أعوام في السجون.

الأسير أمين سعدي محمد جمعة (27 عاماً) من تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهو محكوم تسعة سنوات ونصف، أمضى منها 3 سنوات، منذ اعتقاله عام 2018م.

️يُذكر أن الأسير "جمعة" اعتقل أثناء عمله على مركب صيد قبالة ساحل رفح، ووجه له الاحتلال تهمة الانتماء لتنظيم محظور والتخطيط للقيام بأعمال مقاومة.