استثمارات إماراتية في "إسرائيل" بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت الإمارات إنشاء صندوق استثماري لدعم اقتصاد "إسرائيل"، عقب مكالمة هاتفية بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تبلغ قيمة الصندوق الإماراتي 10 مليارات دولار، وسيتم تمويله من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص".

وقالت الوكالة، إن الصندوق يستهدف الاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

وأضافت: "سيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.. وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأشارت إلى أن إنشاء الصندوق يعد إحدى نتائج اتفاقية السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن ابن زايد بحث مع نتنياهو، خلال الاتصال الهاتفي، تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن نتنياهو إرجاء زيارته التي كانت مقررة إلى الإمارات، مبررا ذلك بتأخير منح الأردن إذن دخول طائرته الأجواء.

وقال نتنياهو في تغريدة له: "هذا وأعلن الأردن خلال الساعة الأخيرة أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء عبر الأجواء الأردنية، ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الخميس، أنه من المتوقع أن يلغي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته المقررة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بسبب خلافات مع الأردن.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر، وقعت إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان، وأخيرا المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

ووفقا لموقع "يورو نيوز"، تتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع، وتحقيق أرباح سريعة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية محليا لأزمة تفشي وباء كوفيد-19، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.