شهاب: مليارات أبو ظبي في خدمة الاستيطان خزي وعار وخذلان للقدس

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، إن مليارات حكام أبو ظبي التي تصب خدمة الاستيطان والتهويد تحت عنوان "الاستثمار"، خزي وعار وخذلان للقدس والأقصى.

وأضاف شهاب في تصريح مقتضب عبر صفحته "فيسبوك": "بينما تحيي الأمة ذكرى الاسراء والمعراج وغداة فعاليات أسبوع القدس، تم الإعلان عن حزمة استثمارات اماراتية لدعم الكيان الصهيوني بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي".

وتابع: "أي خزي وعار هذا، وأي تخلي عن قيم العروبة والإسلام ؟! وأي خذلان للقدس والأقصى ؟!".

وأعلنت الإمارات، أمس الخميس، إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في "إسرائيل"، ضمن قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية وغيرها"