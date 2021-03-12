أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12-3-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر عيار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، وسنرفق لكم أدناه أسعار الذهب في مصر لا سيما الاهتمام الكبير لدى التجار ورجال الاعمال والصاغة، وزيادة البحث عنها في محركات البحث خاصة جوجل.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر= 873.25 جنيه مقابل 877.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر= 764 جنيها مقابل 768 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر= 654.75 جنيه مقابل 658.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر= 509.25 جنيه مقابل 512 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر= 438.75 جنيه.

سعر الأوقية (الأونصة) في مصر= 1727 دولارا.

سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)= 6112 جنيها مقابل 6144 جنيها.