انخفاض أسعار الذهب عالميا جراء ارتفاع العوائد الأميركية

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة 12-3-2021، إذ فرض ارتفاع العوائد الأميركية وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1716.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أسعار المعدن لأدنى مستوى في تسعة أشهر الاثنين، لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بواقع واحد في المئة.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى شركة أكسي للخدمات المالية "إنه عمل العوائد المرتفعة في الأساس وعلى الرغم من أن العوائد لم تواصل الارتفاع، فإن المشكلة هي أنها لم تنخفض، ويشكل هذا مشكلة".

وأضاف اينس، أن "الذهب سيستقر عند نحو 1700 دولار... ما لم نبلغ مستوى جديدا بفعل ارتفاع العوائد".

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل لتحديد اتجاه سياسته النقدية.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف على تسريع عمليات التحصين من كوفيد-19 والدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 25.91 دولارا للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أسبوع منذ أواخر يناير كانون الثاني بارتفاع 2.9%. ونزل البلاديوم 0.2% إلى 2339.48 دولار.

وصعد البلاتين 0.4% إلى 1200.31 دولارا ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع بمكسب 6.3%.