أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة 12-3-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:00 ص
12 مارس 2021
أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة 12-3-2021
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أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة 12-3-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب بالعيارات المختلفة في تركيا، والذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين في تركيا، خاصة التجار والصاغة، إلى جانب المستثمرين، وسنقدم لكم في فلسطين اليوم سعر غرامات الذهب في تركيا.

أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة 12-3-2021

سعر غرام الذهب عيار 24 = 411,75 ليرة

سعر غرام الذهب عيار 22 = 380,21 ليرة

سعر غرام الذهب عيار 21 = 362.53 ليرة

سعر غرام الذهب عيار 18 = 311,92 ليرة

سعر غرام الذهب عيار 14 = 241,58 ليرة

#أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة 12-3-2021

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