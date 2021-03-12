الأسير المجاهد أحمد فني يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

أنهى الأسير المجاهد أحمد مصطفى ياسين فني (47 عامًا) من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، ثمانية عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير فني بتاريخ 12/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي ثلاث مؤبدات بالإضافة إلى (20) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لعملية استشهادية أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين.

يشار إلى أن الأسير أحمد فني من مواليد 04/02/1974م وهو أعزب. ويقبع حاليًا في سجن هداريم.