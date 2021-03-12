خبيرة: كورونا البريطانية تسيطر على أنحاء البلاد

قالت العالمة التي تقود أبحاث التقصي عن فيروس كورونا والتي رصدت لأول مرة في بريطانيا، أمس الخميس، إن السلالة التي اكتشفت قبل بضعة أشهر أصبحت هي السائدة وتسبب 98 بالمئة من حالات الإصابة في البلاد.

وقالت شارون بيكوك بحسب وكالة روتيرز إن السلالة البريطانية المعروفة باسم (بي.1.1.7) تنتشر بشكل كبير فيما يبدو في نحو مئة دولة رُصدت فيها خلال الشهور القليلة الماضية.

وأضافت بيكوك، مديرة معهد دراسات الجينوم الخاص بكوفيد-19 الذي يرصد تحورات الفيروس "هي أكثر انتشارا بنسبة خمسين بالمئة وهذا هو السبب في أنها أصبحت سائدة بالبلاد".

وتابعت: "نعرف الآن أنها انتشرت في أنحاء المملكة المتحدة وتسبب تقريبا كل حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، بنسبة 98 بالمئة".

وأردفت: "يبدو كذلك أن السلالات الأخرى في طريقها للاختفاء من البلاد".