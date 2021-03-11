أطعمة تساعدك في التخلص من السموم في جسدك

يعتبر الإنسان من أكثر الكائنات الحية عرضة للمرض، فكثيراً ما يُصاب بالإرهاق، والتعب، والألم، والصداع، وعسر الهضم، ومشاكل في البشرة والشعر، واختلال في عمل أحد الأعضاء، فجميع هذه الأمراض ناتجة عن مجموعة من السموم المتراكمة في الجسم.

كما أن هناك الكثير من الأعضاء القادرة على تخليص الجسم من السموم، كالكبد، والرئتين، والكلى، والمرارة، ولكن بسبب وجود كم هائل من الملوّثات في وقتنا الحاضر، أصبح لا بدّ من اتّباع طرق قادرة على تخليص الجسم من تلك السموم، ويمكن أن تساعدنا بعض الأطعمة، في تطهير الدم من المعادن الثقيلة ومنع تجلط الدم، ومنها:

سبيرولينا

هي طحالب تنمو في المياه العذبة والمالحة، ويعتبر هذا المكون من أقوى المكونات في تطهير الدم من المعادن الثقيلة لكن الميزة الأقوى به هو الكلورفيل الذي يقضي على رائحة الجسم، فهو مزيل عرق داخلي، وبتناوله يكتسب الجسم رائحة الاستحمام الدائم.

افوكادو

يعمل على خفض الكوليسترول وتوسع الأوعية الدموية، ومنع السمية المدمرة للشرايين، حيث يحتوي على مادة مغذية تسمى الجلوتاثيون والتي تمنع ما لا يقل عن 30 مادة مسرطنة مختلفة، بينما تساعد الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الاصطناعية.

الأناناس الطازج

فاكهة تحتوي على مادة البروميلين التي تعمل على حرق الدهون الطبيعية، والتي تساعد أجسامنا على تكسير البروتينات وهضمها، فهي فعالة في إذابة الجلطات وتكسير الكوليسترول وإزالته من الجسم.

مخلل الكرنب

الطعام المخلل يكون أفضل بالنسبة للجهاز الهضمي، لأنه فعال وملئ بمزيج من البروبيوتيك والألياف ويؤدي إلى انتفاخ أقل وبطن مسطحة وبشرة أكثر صفاء، لأنه يساعد على علاج حب الشباب وامتصاص الفيتامينات والمعادن بكفاءة أكبر، ويمنحك المزيد من الطاقة بشكل طبيعي.

المشمش الطازج

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ما يساعدك على البقاء ممتلئاً لفترة أطول، وفي الوقت نفسه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على التطهير الطبيعي ويساعد عيناك على البقاء بصحة جيدة.

الخيار

يمنع ماء الخيار جفاف الفم ويغسل بقايا الطعام الزائدة غير المرغوب فيها، ويساعد على تحفيز إنتاج اللعاب الذي يساعد في ترطيب فمك، وإذا وضعت شريحة منه في لسانك وسقف فمك، فإنه يحد من رائحة الفم الكريهة وتطهير اللثة واللسان من البكتيريا.