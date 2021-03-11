اسعار الذهب في مصر الجمعة 12 مارس 2021

فقد الذهب في مصر جزءاً من مكاسبه، خلال تعاملات الجمعة 12 مارس 2021، ليكسر ثلاثية الصعود، مع تراجع الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوع اليوم.

عالميا، هبطت اسعار الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوع، مساء الخميس، مع تقليص الدولار خسائره وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إثر بيانات أفضل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة.

ومحليا، تختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر ختام تعاملات الجمعة، نحو 873.25 جنيه مقابل 877.75 جنيه، مستهل تعاملات اليوم.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، بختام التعاملات، ليسجل نحو 764 جنيها مقابل 768 جنيها، امس .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 654.75 جنيه مقابل 658.25 جنيها.