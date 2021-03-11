الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة مواطن في رام الله 

باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ظروف وملابسات وفاة مواطن في بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه وبناءاً على إشارة وصلت إلى عمليات شرطة محافظة رام الله حول وصول مواطن بإصابة بليغة يبلغ من العمر 44 عاما إلى مجمع فلسطين الطبي، وقد أعلن الأطباء عن وفاته بعد لحظات قصيره من وصوله للمجمع ، وتحركت قوة من المباحث العامة وفريق الأدلة الجنائية لمعاينة مكان العثور عليه لجمع المعلومات والتحريات .

وامرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وأحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.